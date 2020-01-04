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حوادث

مفاجأة.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تتنازل عن المحضر

السبت 04/يناير/2020 - 06:31 م
فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
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همت الحسينى
أكد مصدر بمديرية أمن الدقهلية أن الفتاتين المتحرش بهما في واقعة التحرش الجماعي ليلة رأس السنة بالمنصورة، توجهتا إلى النيابة لإنهاء إجراءات التنازل عن المحضر المحرر في الواقعة مضيفا أن الفتاتين رغبتا في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ورصد قسم المساعدات الفنية للمقاطع التى تظهر واقعة تحرش جماعي بفتاتين بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة رأس السنة الميلادية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى هوية الفتاتين بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهرهما خلال سيرهما بشارع الجمهورية وتعرضهن للتحرش على يد العشرات من الشباب وهم "ز.ع"، 20 عاما طالبة بمعهد هندسة السلاب ومقيمة بمدينة الكردي، بالدقهلية وصديقتها "م. م"، 20 عاما طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، وحررا محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة.

وألقي القبض على 7 متهمين في الواقعة عقب تحديد هويتهم من الكاميرات بينهم 4 طلاب "18 عاما" وطالبان "20 عاما" وماسح أحذية "20 عاما"، وعرضوا على النيابة العامة التى استمعت لاقوال الفتاتين وأمرت بحبس المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.
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