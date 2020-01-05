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حوادث

نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎

الأحد 05/يناير/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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ندي حمودة _ أحمد مهدي
نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها بمدينة السادس من أكتوبر، حيث التهمت النيران محتويات شقتها بالكامل.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار الدفاية أثناء تشغيلها بسبب ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتعلقات من سيارتها لتفاجئ بدوى انفجار شديد صادر من شقتها.

تلقت الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر بلاغا بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق الذي تبين نشوبه في الطابق الأرضي وتم محاصرة النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.

وأصيبت الفنانة باختناق وكدمات أثناء محاولتها إخراج بعض محتويات الشقة قبل أن تلتهمها النيران وتم نقلها إلى مستشفى الصفا بأكتوبر.

قالت نادية سلامة إن القدر أنقذها من الموت بعد أن نسيت بعض المتعلقات داخل سيارتها وتوجهت لإحضارها لتفاجئ باندلاع النيران في الشقة، مشيرة إلى أن الحريق لم يترك أية متعلقات سليمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى كلفت المعمل الجنائي بمعرفة سبب الحريق.
نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎
نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎
نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎
نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎
نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎
نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎
نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎
نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎
نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎
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