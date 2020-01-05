محمد سعد عن رفض مسرحية علاء الدين: سامية جمال بترقص أحسن مني

كشف محمد سعد عن سر عدم مشاركته في مسرحية علاء الدين ، والتى يقوم ببطولتها أحمد عز.



وقال محمد سعد، خلال مقابلة فى أحد البرامج التليفزيونية، إن مجدي الهواري مخرج العمل كانت رؤيته محددة لتقديم مسرحية استعراضية غنائية، وهو ما لم يناسبه لأنه فنان كوميدى.



وأضاف: "ماينفعش أفضل أغني وأرقص طول العمل دون ضحك، لكن رقص سامية جمال أعتقد بترقص أحسن مني".



مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري، وتعرض حاليا في موسم الرياض، وبطولة أحمد عز وتارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل وسامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة.