AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد سعد عن رفض مسرحية علاء الدين: سامية جمال بترقص أحسن مني

الأحد 05/يناير/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عمر
كشف محمد سعد عن سر عدم مشاركته في مسرحية علاء الدين ، والتى يقوم ببطولتها أحمد عز.

وقال محمد سعد، خلال مقابلة فى أحد البرامج التليفزيونية، إن مجدي الهواري مخرج العمل كانت رؤيته محددة لتقديم مسرحية استعراضية غنائية، وهو ما لم يناسبه لأنه فنان كوميدى.

وأضاف: "ماينفعش أفضل أغني وأرقص طول العمل دون ضحك، لكن رقص سامية جمال أعتقد بترقص أحسن مني".

مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري، وتعرض حاليا في موسم الرياض، وبطولة أحمد عز وتارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل وسامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| البوستر الرسمي لمسرحية علاء الدين لـ أحمد عز

أحمد عز يطير إلى الرياض الجمعة لعرض "علاء الدين"

مجدى الهواري ينشر صورا جديدة من مؤتمر مسرحية علاء الدين بالرياض

علاء الدين "كامل العدد" بالرياض.. و عز يتجاوز طوارئ "منتصف العام"

أول تعليق من أحمد عز بعد عرض مسرحية علاء الدين في الرياض

أنا مش رقاصة.. محمد سعد: اعتذرت عن مسرحية علاء الدين بسبب مجدى الهوارى

ترشيحاتنا

فى أول تعليق لها.. فتاة المنصورة تكشف تفاصيل واقعة التحرش | فيديو

اخبار الحوادث.. مقطع ساخن وعلاقة محرمة وراء مقتل صيدلي .. زوجة تضع المنوم لزوجها والعشيق يخنقه.. مفاجأة من ضحية التحرش بالمنصورة

نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من بذرة الكتان على الريق؟

تحمل آلاف الجنود.. سفينة هجومية أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط

المسماري يتوعد السراج: لن يفلت من العقاب هو وزمرته .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نزعت حجابها وحاولت خنقها.. أمريكية تعتدي بوحشية على فتاة سعودية

سحلها على الرصيف.. معركة عنيفة بين رجل وامرأة داخل مترو نيويورك

شاهد.. فنانة شهيرة بإطلالة جذابة على حمام السباحة