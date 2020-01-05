إطلاق صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية بـ العراق.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لإطلاق صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.ويظهر في شريط الفيديو عدد من الصواريخ من اليمين واليسار، وسط حالة من الخوف بين المواطنين.وكان التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أعلن وقوع هجومين قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان القوات الدولية.وبحسب "سكاي نيوز"، قال التحالف إن صواريخ سقطت قرب قاعدة بلد الجوية في العراق.وأضاف أنه لا توجد إصابات في صفوفه جراء الهجمات.وتابع أن نيران غير مباشرة بالمنطقة الخضراء ببغداد خارج منشآت تابعة للتحالف.