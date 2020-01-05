وفاة الدكتور إبراهيم البحراوي أستاذ الأدب العبري

نعى منذ قليل تلامذة ورفقاء الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذهم الذي فارق الحياة صباح اليوم الأحد بعد أن أثرى المكتبة العربية بالعديد من الكتب والدراسات عن دولة الاحتلال الصهيوني.





وعمل الراحل الدكتور إبراهيم البحراوي أستاذا للأدب العبري بجامعة عين شمس بالقاهرة، كما شارك في التحقيقات التي جرت مع الأسرى الإسرائيليين خلال حرب الاستنزاف وبعد نصر أكتوبر.





استعانت به السينما المصرية في الكثير من الأعمال السينمائية التي ناقشت فترات الصراع المصري الإسرائيلي.



