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أخبار العالم

حسن نصر الله: ترامب فاشل وعاجز وليس لديه جديد يقدمه فى الانتخابات الأمريكية

الأحد 05/يناير/2020 - 03:46 م
حسن نصر الله
حسن نصر الله
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رحيم يسري
قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إن يوم الثاني من يناير "هو تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة وبداية تاريخ جديد ومرحلة جديدة"، في إشارة إلى يوم مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وأكد نصرالله في كلمة خلال الحفل التأبيني الذي يقيمه حزب الله لقاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، أن "سليماني قائد جهادي إسلامي عالمي عظيم".

وقال نصرالله "بعد 3 سنوات من تولي ترامب الرئاسة الأمريكية هناك فشل وعجز وارتباك وليس هناك ما يقدمه للشعب الأمريكي على مستوى السياسة الخارجية وهو ذاهب إلى الانتخابات".

وأوضح أن "ترامب خرج من الإتفاق النووي وفرض عقوبات وقام بمحاولات الحصار والعزل والرهان على الأزمة الاقتصادية والدفع باتجاه الفتنة لكن فشل كل ذلك"، مشيرا إلى أن "ترامب أبقى جزءًا من القوات الامريكية في سوريا من أجل النفط وجزءًا آخر في التنف بناء على طلب إسرائيل".

وتابع نصر الله "هناك فشل وإرتباك واضح في سوريا وكان اخر ما حصل هو خيانته لاصدقائه من الجماعات الكردية هناك".

وأكد حسن نصر الله أن "سياسة ترامب تهدف إلى جلوس إيران على طاولة المفاوضات لكن ستنتهي ولايته ولن تذهب إيران إليه ولن يتلقى إتصالا هاتفي".

وأردف " أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا وأقصى ما نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله".
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