AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بشرى سارة للسيدات.. سبب غير متوقع لـ عدم الإصابة بالورم مرة أخرى

الأحد 05/يناير/2020 - 05:01 م
سبب غير متوقع لـ
سبب غير متوقع لـ عدم الإصابة بالورم مرة اخرى
Advertisements
حياة عبد العزيز - نهى هجرس - علي الخشاب
قالت الدكتورة هبة الظواهري أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي خلال مؤتمر أورام الثدي العلاج الهرموني يعتبر مفاجأة سارة للسيدات تحت الأربعين.

وأشارت إلى ان السيدات تحت الأربعين يمكن استكمال خططهم الأسرية بعد عامين من العلاج الهرموني الوقائي، كما أن الرضاعة لم تكن ممنوعة بعد شفاء المريضة.

وأوضحت الدراسات أن الإنجاب بعد عامين من العلاج والرضاعة الطبيعية قد يكون سببا للوقاية من ارتجاع الأورام بالمستقبل. 

اقرأ ايضًا:

وعقدت الجمعية الدولية للأورام على هامش مؤتمرها الدولي الثاني، مؤتمر صحفي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر القائم بأعمال كلية طب عين شمس.

وذلك بمشاركة 12 جمعية عالمية من بينها الجمعية الأمريكية للأورام "اسكو"، والجمعية الأوروبية للأورام النسائية، والجمعية الأفريقية للأورام، والجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي للأورام.

وتم الإعلان لأول مرة عن استخدام "العلاج المناعى لعلاج أورام الثدى، والعلاج الجينى لأورام الثدى والمبيض، والعلاجات الهرمونية الموجه حيث تزيد من نسب الشفاء في أروام الثدى المنتشرة، بالإضافة الى استخدام العلاج المناعى في أورام الخلايا الصبغية للجلد، والعلاج المناعى كخط أول لعلاج أورام الكبد.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الاورام كلية طب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء والعلاج المناعي، والدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام كلية طب قصر العيني، والدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ علاج الأورام كلية طب جامعة القاهرة رئيس المشروع القومى للاكتشاف المبكر لأورام الثدى "حملة ١٠٠ مليون صحة"، والدكتورة هبة الظواهرى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي السادس لقسم علاج الأورام بـ طب عين شمس

تحت شعار صحوة الطيور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأورام في الأقصر..صور

لن تتوقع.. الأورام السرطانية الأكثر انتشارا بين النساء والرجال في مصر.. فيديو

أورام سرطانية تحتاج لاستخدام العلاج المناعي والموجه معا.. فيديو

مؤتمر علمي بجامعة الزقازيق لمناقشة الجديد في أمراض الدم وأورام الأطفال.. صور

بديل الكيماوي.. اكتشاف علاج جديد لـ سرطان الثدي

ترشيحاتنا

عيد ميلاد هنا الزاهد .. صدمت جمهورها بعمرها الحقيقي ووزنها الحالي ورأيها فى الزواج

حسام حسن خارج الحسابات.. 5 أساطير مصرية فى حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

مهاجم الأهلي المنتظر.. 7 معلومات لا تفوتك عن العقيد عمر السومة

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

هددني بقتل بناتي.. زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل سرقة المنزل وقتل اللص.. القصة كاملة

تشكيل ناري لـ طنطا أمام الزمالك | الدح احتياطيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. سلطنة عمان تحتفل بذكرى تأسيس يوم الشرطة والوفاء للوطن.. صور

رحلة صيد تودي بحياة أب وابنته ذات الـ9 أعوام.. تفاصيل محزنة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يدخلون لجان الامتحانات بـ نصف نقل بسبب مياه الأمطار والتعليم ترد.. صور وفيديو