بشرى سارة للسيدات.. سبب غير متوقع لـ عدم الإصابة بالورم مرة أخرى

قالت الدكتورة هبة الظواهري أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي خلال مؤتمر أورام الثدي العلاج الهرموني يعتبر مفاجأة سارة للسيدات تحت الأربعين.





وأشارت إلى ان السيدات تحت الأربعين يمكن استكمال خططهم الأسرية بعد عامين من العلاج الهرموني الوقائي، كما أن الرضاعة لم تكن ممنوعة بعد شفاء المريضة.





وأوضحت الدراسات أن الإنجاب بعد عامين من العلاج والرضاعة الطبيعية قد يكون سببا للوقاية من ارتجاع الأورام بالمستقبل.





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وعقدت الجمعية الدولية للأورام على هامش مؤتمرها الدولي الثاني، مؤتمر صحفي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر القائم بأعمال كلية طب عين شمس.





وذلك بمشاركة 12 جمعية عالمية من بينها الجمعية الأمريكية للأورام "اسكو"، والجمعية الأوروبية للأورام النسائية، والجمعية الأفريقية للأورام، والجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي للأورام.





وتم الإعلان لأول مرة عن استخدام "العلاج المناعى لعلاج أورام الثدى، والعلاج الجينى لأورام الثدى والمبيض، والعلاجات الهرمونية الموجه حيث تزيد من نسب الشفاء في أروام الثدى المنتشرة، بالإضافة الى استخدام العلاج المناعى في أورام الخلايا الصبغية للجلد، والعلاج المناعى كخط أول لعلاج أورام الكبد.



