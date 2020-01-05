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رياضة

مهاجم الأهلي المنتظر.. 7 معلومات لا تفوتك عن العقيد عمر السومة

الأحد 05/يناير/2020 - 04:04 م
عمر السومة
عمر السومة
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محمد السعيد
مهاجم بدرجة هداف من الطراز الفريد، بات النجم السوري عمر السومة، لاعب فريق أهلي جدة، قريبًا من الانضمام إلى الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

انضمام عمر السومة إلى الأهلي سيحل الكثير من المشاكل في رأس الحربى، بسبب ابتعاد مروان محسن من مستواه، وإهدار المغربي وليد أزارز للأهداف السهلة مهاجم الأهلي القادم.

وهنا يستعرض "صدى البلد" 7 معلومات عن عمر السومة، مهاجم الأهلي القادم:

1- ولد عمر السومة عام 1989 في مدينة الزور التي تقع شرق سوريا، وبدأ مسيرته كلاعب كرة قدم وهو بعمر الـ 12 عاما من خلال قريق الفتوة السوري.

2- لعب عمر السومة مع الفريق الأول لنادي الفتوة موسم 2008، وتألق معه، ثم انتقل إلى إلى القادسية الكويتي في موسم 2011، وظهر معه بشكل لافت، وجذب انظار العديد من الأندية العربية، على رأسهم أهلي جدة السعودي.

3 - انتقل عمر السومة إلى أهلي جدة موسم 2014، وتألق معه سريعا، حيث حقق لقب الدوري في ألو موسم له مع الراقي وتوج بلقب هداف الدوري السعودي بإحرازه 22 هدفًا.

4- حقق عمر السومة العديد من البطولات مع أهلي جدة، أبرزها الدروي السعودي وكأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

5 - عمر السومة هو سابع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف موسم 2007 / 2008.

6 - على صعيد المنتخبات، حقق عمر السومة مع منتخب سوريا بطولة اتحاد غرب آسيا.

7 - شارك عمر السومة مع أهلي جدة في 31 مباراة في محتلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 25 هدفا، وصنع 7 آخرين.
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