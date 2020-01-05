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محافظات

صحة القليوبية تطلق مرحلة جديدة من برنامج القضاء على فيروس سي

الأحد 05/يناير/2020 - 05:04 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن انطلاق مرحلة جديدة للمسح الطبى لفيروس سى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وذلك فى خلال العام الجارى 2020 ويأتى ذلك استمرارا لحملة القضاء على فيروس سى والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد الانتهاء من المسح الشامل ومتابعة نتائج المرضى بعد 6 أشهر من انتهاء فترة العلاج.

أكدت الدكتورة نجلاء مهدى مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام مبادرة فيروس سى أن المبادرة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة والتى تتضمن مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات وذلك بفحص المرضى أثناء فترة وجودهم بالمستشفى بعد موافقتهم على إجراء الفحص ويتسلم كارت المبادرة بالنتيجة بعد 20 دقيقة من الفحص موضحة أن الحالات التى تثبت إصابتها تحول إلى وحدات العلاج من مراكز الكبد والتأمين الصحي.

وقال الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية أن خدمة الفحص لمرضى الأقسام الداخلية تتوافر فى 15 مستشفى بالقليوبية وهى مستشفيات "ناصر العام، أبو المنجا المركزى، بهتيم المركزى، الخصوص المركزى، الخانكة المركزى، القناطر الخيرية المركزى، شبين القناطر المركزى، طوخ المركزى، كفر شكر المركزى، صدر المرج، حميات بنها، حميات طوخ، النيل للتأمين بشبرا الخيمة، بنها للتأمين الصحى، مستشفى قليوب التخصصي".
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