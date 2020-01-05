صحة القليوبية تطلق مرحلة جديدة من برنامج القضاء على فيروس سي

أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن انطلاق مرحلة جديدة للمسح الطبى لفيروس سى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وذلك فى خلال العام الجارى 2020 ويأتى ذلك استمرارا لحملة القضاء على فيروس سى والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد الانتهاء من المسح الشامل ومتابعة نتائج المرضى بعد 6 أشهر من انتهاء فترة العلاج.





أكدت الدكتورة نجلاء مهدى مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام مبادرة فيروس سى أن المبادرة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة والتى تتضمن مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات وذلك بفحص المرضى أثناء فترة وجودهم بالمستشفى بعد موافقتهم على إجراء الفحص ويتسلم كارت المبادرة بالنتيجة بعد 20 دقيقة من الفحص موضحة أن الحالات التى تثبت إصابتها تحول إلى وحدات العلاج من مراكز الكبد والتأمين الصحي.



