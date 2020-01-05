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رياضة

خالد الغندور يعلق مستوي الزمالك أمام طنطا على شماعة التحكيم.. تفاصيل

الأحد 05/يناير/2020 - 06:40 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
انفعل خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، على مستوى التحكيم في مباراة الزمالك وطنطا، التي تقام على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز. 

وكتب "الغندور"، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سلسلة من المنشورات التي تهاجم التحكيم الذي يقوده إبراهيم نور الدين في مباراة الزمالك وطنطا. 

وجاءت المنشورات بالترتيب كالتالي:
- ارحمونا من التحكيم تمثيلية من اونوش تتحول لفاول لصالحه و إنذار علي عبد السلام
- اونوش بيخبط رجله في عبد الغني ونور الدين يحسبها
- تحكيم عجيب بمعني الكلمة
- برافو التحكيم المصري

وجاءت هذه التعليقات اعتراضًا على قرارات الحكام، الذي احتسب ركلة جزاء على نادي الزمالك وتفوق بها طنطا وسجل من خلالها الهدف الثاني.

ويتأخر الزمالك امام طنطا بهدفين لأبناء السيد البدوي، مقابل هدف واحد.
خالد الغندور يعلق مستوي الزمالك أمام طنطا على شماعة التحكيم.. تفاصيل
خالد الغندور يعلق مستوي الزمالك أمام طنطا على شماعة التحكيم.. تفاصيل
خالد الغندور يعلق مستوي الزمالك أمام طنطا على شماعة التحكيم.. تفاصيل
خالد الغندور يعلق مستوي الزمالك أمام طنطا على شماعة التحكيم.. تفاصيل
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