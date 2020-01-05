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محافظات

«الإسكندرية» تشن حملة لتنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على بحيرة مريوط ..صور

الأحد 05/يناير/2020 - 07:00 م
الإسكندرية تشن حملة
الإسكندرية" تشن حملة لتنفيذ 19 قرار ازالة تعدي
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أحمد عبد العزيز
شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لتنفيذ 19 قرارا لإزالة كافة التعديات من أكشاك ومشاتل مخالفة ومصانع بحوض الـ 1000 ببحيرة مريوط بنطاق حي وسط.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد الفتاح إبراهيم، نائب مدير أمن الإسكندرية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية. 

شدد السكرتير المساعد على جميع الجهات بتنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم لردع المخالفين ومنع التعدي على أراضي الدولة، مؤكدا ضرورة التواجد على أرض الواقع لحين الإنتهاء من تنفيذ الإزالة، ومتابعة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها

وأكد السكرتير المساعد، إن جميع أجهزة المحافظة حريصة على إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط، ورفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.

وأشار إلى أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واستعادة كل شبر من البحيرة للبدء في تطويرها لتعود إلى سابق عهدها.
«الإسكندرية» تشن حملة لتنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على بحيرة مريوط ..صور
«الإسكندرية» تشن حملة لتنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على بحيرة مريوط ..صور
«الإسكندرية» تشن حملة لتنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على بحيرة مريوط ..صور
«الإسكندرية» تشن حملة لتنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على بحيرة مريوط ..صور
«الإسكندرية» تشن حملة لتنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على بحيرة مريوط ..صور
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