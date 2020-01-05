30 دقيقة| الأهلي يتقدم بصاروخية أجاي.. وإف سي مصر يدافع للحد من خطورة الأحمر.. فيديو

انتهت أحداث 30 دقيقة من مباراة الأهلي ونادي مصر بتقدم الأحمر بهدف دون رد، التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.





وسقط محمد مجدى أفشة في الدقيقة الأولى من المباراة بعد تدخل عنيف من لاعب نادي مصر، وتعرض لإصابة بسيطة، لم تستوقف استمراره في اللعب.





وشن الأهلي في بداية المباراة سلسلة من الهجمات التي حصرت فريق نادي مصر في منطقة جزائهم، ولم يتمكنوا أن يتخطوا منتصف ملعب الأهلي حتى الدقيقة السادسة من المباراة.





وسجل نادي مصر أول ظهور له في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، حيث وصل الى منطقة جزاء الأهلي وحصل على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة، سددها شريف أشرف لاعب اف سي ولكن ارتطمت بالحائط البشري ووصلت بين يدي الشناوي بسهولة.





وتألق محمد الشناوي وحرم نادي مصر من التقدم على الأهلي في الدقيقة 10 من المباراة، بعد تمريرة اخترقت دفاعات الأهلي، وانفرد بها إسلام صلاح مهاجم نادي مصر ولكن الشناوي كان لها بالمرصاد.





وأهدر عمرو السولية لاعب الأهلي هدية من علي معلول الذي مرر له كرة بالمقاس على رأسه أمام مرمى نادي مصر ولكن سددها السولية بطريقة دفاعية خارج مرمى عصام ثروت حارس نادي مصر.





وسيطر الأهلي على مجريات المباراة وبدأت الكرة تنتقل بين أقدام الأهلي، وارتكزت دفاعات نادي مصر للتصدي لأي كرة مباغتة ومنع الأهلي من تحقيق هدف التقدم.





وحاول اليو ديانج لاعب الأهلي ان يجد حلًا فرديًا، وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 16 من المباراة ولكن ارتفعت عن المرمى ولم تترجم لهدف تقدم.





واستحوذ نادي مصر على الكرة بعد وقت طويل من سيطرة أهلاوية، واتجه إلى منطقة جزاء الأحمر في هجمة منظمة، ولكن تشكل خطورة على محمد الشناوي.





واستطاع الأهلي في هجمة منظمة وكرة مباغتة تسجيل الهدف الأول في شباك نادي مصر.





سجل جونيور أجاي الهدف عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 22 من المباراة، ويعتبر هذا هدفه الثالث لأجاي في بطولة الدوري الممتاز.





وبدأ الأهلي في فرض السيطرة على نادي مصر بعد تسجيل الهدف الأول، أكثر من بداية المباراة، وتراجع نادي مصر بالكامل في منتصف ملعبه للحد من خطورة الأهلي.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف -رامي ربيعه - محمد هاني.

خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - أليو ديانج- محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن.





بينما دخل نادي مصر بهذا التشكيل: