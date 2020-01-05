هدية مدافع نادي مصر.. مروان محسن يهدر انفرادا وتسجيل الهدف الثاني لـ الأهلي.. فيديو

أهدى أحد لاعبي النجوم كرة هدية لمروان محسن أمام مرمى فريقه، ولكن توقف مروان ولم يستطع أن يسددها او يمررها حتى اعترضه مدافع نادي مصر واقتنص الكرة.



وجاء تشكيل الأهلي أمام نادي مصر كالتالي :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف -رامي ربيعه - محمد هاني.

خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - أليو ديانج- محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم :مروان محسن.



بينما دخل نادي مصر بهذا التشكيل:



عصام ثروت، أحمد أوكا، محمود شبانة، شريف أشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود إسماعيل "رامبو"، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح.





أهدر مروان محسن لاعب الأهلي انفرادا بطريقة غريبة في الدقيقة "35 "، من عمر المباراة، التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 12 باستاد القاهرة الدولي .