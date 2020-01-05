اقتراب عمر السومة .. تعرف على آخر مهاجم وقع لـ الأهلي في سن الثلاثينيات

اقترب اسم المهاجم عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي من الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يملك السوري المخضرم سجلا قويا مع فريقه منذ انضمامه في 2014.



وارتبط إسم عمر السومة من الانتقال إلي عدد من الفرق منذ 2018 بعد دخوله في عدد من الخلافات أبعدته لعدد من المباريات من المشاركة أساسًا مع الأهلي نعرضها فيما يلي.



السومة صاحب الـ 30 عاما، يلعب في صفوف النادي الأهلي السعودي، منذ صيف عام 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث نجح في تسجيل 149 هدفًا خلال 163 مباراة.



ولم يوقع الأهلي مع مهاجم في سن الثلاثينات من ست سنوات كاملة عندما ضم أحمد عبد الرؤوف قادمًا من إنبى حيث كان في سن الـ32 عاما آنذاك، و لم يلعب سوى 17 مباراة أحرز خلالها هدفين فقط.



وطوال أكثر من الـ 10 سنوات الماضية لم يوقع الأهلي مع مهاجمين يتخطوا سن الـ25 عامًا سواء محليين أو أجانب حيث كانت تتراوح أعمارهم من 21 إلي 25.