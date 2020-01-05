AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اقتراب عمر السومة .. تعرف على آخر مهاجم وقع لـ الأهلي في سن الثلاثينيات

الأحد 05/يناير/2020 - 09:41 م
عمر السومة - صورة
عمر السومة - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد هاني
اقترب اسم المهاجم عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي من الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يملك السوري المخضرم سجلا قويا مع فريقه منذ انضمامه في 2014.

وارتبط إسم عمر السومة من الانتقال إلي عدد من الفرق منذ 2018 بعد دخوله في عدد من الخلافات أبعدته لعدد من المباريات من المشاركة أساسًا مع الأهلي نعرضها فيما يلي.

السومة صاحب الـ 30 عاما، يلعب في صفوف النادي الأهلي السعودي، منذ صيف عام 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث نجح في تسجيل 149 هدفًا خلال 163 مباراة.

ولم يوقع الأهلي مع مهاجم في سن الثلاثينات من ست سنوات كاملة عندما ضم أحمد عبد الرؤوف قادمًا من إنبى حيث كان في سن الـ32 عاما آنذاك، و لم يلعب سوى 17 مباراة أحرز خلالها هدفين فقط.

وطوال أكثر من الـ 10 سنوات الماضية لم يوقع الأهلي مع مهاجمين يتخطوا سن الـ25 عامًا سواء محليين أو أجانب حيث كانت تتراوح أعمارهم من 21 إلي 25.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة ليلاً.. الأهلي يفاضل بين مهاجمين.. محمد صلاح الأقوى.. مؤمن زكريا مع لاعبي الزمالك

15 محطة في حياة عوض الحارتي لاعب ومدرب المصري البورسعيدي

تعليمات خاصة من مدرب الزمالك السابق بشأن مهاجم الأهلي السعودي

عمر السومة يعود إلى جدة غدا بعد خضوعة لـ جراحة ناجحة في ألمانيا

الدوري السعودي | أهلي جدة يكشف حقيقة ضم فرجاني ساسي في الميركاتو الشتوي

مهاجم الأهلي المنتظر.. 7 معلومات لا تفوتك عن العقيد عمر السومة

ترشيحاتنا

المسمارى: القبض على منفذ العملية الإرهابية فى بنى غازى واعترف بتلقي الأموال.. فيديو

لأول مرة.. محمد صلاح بصحبة والدته وشقيقه

صحي للرجال.. مشروب شهير لـ زيادة القدرة الجنسية

بعد إطلاق النار مع اللص.. زوج نانسي عجرم يشعل السوشيال ميديا

عاجل | ريمونتادا تاريخية للزمالك أمام طنطا في الوقت القاتل ويفوز 3 - 2

أردوغان يعلن بدء إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم