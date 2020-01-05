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تعليم

مناقشة أولى رسائل الماجستير بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم

الأحد 05/يناير/2020 - 11:22 م
مناقشة أولى رسائل
مناقشة أولى رسائل الماجستير بالحاسبات والمعلومات بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الدكتور أحمد محمد حمد رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة والدكتور موسى إبراهيم نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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كما شارك في اللقاء، الدكتور محمد عيسي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة نبيله محمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتور محمد محمد الربيعي منسق جامعة الفيوم بالمجلس العربي و الدكتور محمد حلمي خفاجى القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور شيرين طايع القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جاء الاستقبال فى إطار مناقشة أولى رسائل الماجستير بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم بإشراف الدكتورة نبيله محمد حسن والمقدمة من الباحث عمر عبد العزيز تحت عنوان (تقنية تشفير البيانات الكبيرة للبيانات المتدفقة) والتي نوقشت تحت إشراف وأ.د فاطمة عبد الستار عمارة والدكتور محمد حسن إبراهيم وعضوية كل من الدكتور أحمد محمد حمد والدكتورة شيرين طايع .
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أكدت الدكتورة نبيلة محمد حسن أن الرسالة تعد أولى رسائل الماجستير المسجلة بالكلية وأن أهمية الرسالة تنبع من تناولها لموضوع تشفير التطبيقات المالية المستخدمة فى المؤسسات الاقتصادية الكبرى وأن الباحث قدم مقترحات على قدر عالى من الأهمية تساهم فى حماية البيانات أثناء نقلها والحفاظ على سريتها.

فيما أشار الدكتور أحمد محمد حمد أن الرسالة تعتبر رائدة فى مجال معالجة وإرسال واستقبال سيل البيانات من خلال السحابة الإلكترونية وأن الباحث قد أثبت قدرته وإمكانياته في معالجة موضوع المناقشة .
مناقشة أولى رسائل الماجستير بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم
مناقشة أولى رسائل الماجستير بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم
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