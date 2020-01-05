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أخبار العالم

أول رد فعل من أمريكا على إرسال أردوغان مرتزقة إلى ليبيا

الأحد 05/يناير/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
شنت السفارة الامريكية في ليبيا هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد التصعيد الذي شهدته الساحة الليبية مؤخرا.

وبحسب قناة "العربية"، قالت السفارة الأمريكية في طرابلس: "السفارة الأميركية تدين بشدة التصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس مؤخرا، هذا التدهور يبرز مخاطر التدخل الأجنبي السام في ليبيا".

وأضافت: "هذا التدهور يمثله وصول مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا ومرتزقة روس، وعلى جميع الأطراف الليبية مسؤولية إنهاء مشاركة أي قوات أجنبية".

وتابع بيان السفارة الأمريكية: "مستعدون للحد من تدخل القوات الأجنبية ودعم جهود إنهاء العنف، ونجدد دعوتنا لإطلاق حوار سياسي في ليبيا تديره الأمم المتحدة".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن اليوم بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا.
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