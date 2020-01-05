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فن

أحمد الفيشاوي يغيب عن العرض الخاص لفيلمه "يوم وليلة" | شاهد

الأحد 05/يناير/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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محمد هاني - عدسة : نور المصري
أقيم مساء اليوم الأحد العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" ، بحضور نجوم وفريق العمل باستثناء الفنان أحمد الفيشاوي.

العمل بطولة كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم .

وكان الفيلم قد سبق وشارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ، التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي ، وحصل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل ، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان .
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