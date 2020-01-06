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فن

شاهد.. نيكول كيدمان وزوجها بحفل جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:46 ص
نيكول كيدمان
نيكول كيدمان
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شروق ابراهيم
تألقت النجمة العالمية نيكول كيدمان برفقة زوجها المغني كيث إربان خلال تواجدهما بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،أوكتفيا سبنيبر، تشارليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
شاهد.. نيكول كيدمان وزوجها بحفل جولدن جلوب
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