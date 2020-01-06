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أخبار العالم

مشروع قانون أمام الكونجرس لوقف العمليات العسكرية ضد إيران

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:49 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن طرح مشروع قانون والتصويت عليه في المجلس، للحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب على إيران.

ووجهت بيلوسي خطابا إلى أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي تخبرهم أنه تقرر مناقشة مشروع قانون للحد من قدرة الرئيس على شن حرب.

وقالت بيلوسي في خطابها: "في الأسبوع الماضي، نفذت إدارة ترامب غارة جوية استفزازية، وغير متناسبة استهدفت مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى. ولقد عرض هذا الإجراء جنودنا والدبلوماسيين وغيرهم للخطر بتهديد تصعيد خطير للتوترات مع إيران".

وأضافت: "كأعضاء في الكونجرس، فإن مسؤوليتنا الأولى هي الحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي. لهذا السبب نشعر بالقلق من أن الإدارة قد اتخذت هذا الإجراء دون استشارة الكونجرس ودون احترام سلطات الحرب الممنوحة إلى الكونجرس الممنوحة بموجب الدستور".

وتابعت: "هذا الأسبوع، سيقدم المجلس ويصوت على قرار سلطات الحرب للحد من الأعمال العسكرية للرئيس فيما يتعلق بإيران. هذا القرار مشابه للقرار الذي قدمه السيناتور تيم كين في مجلس الشيوخ. ويؤكد من جديد على مسؤوليات الكونجرس الإشرافية الراسخة من خلال تكليفه بأنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي من جانب الكونجرس، فإن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الإدارة فيما يتعلق بإيران تتوقف في غضون 30 يومًا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استهداف قائد فيلق القدس الإيرانية قاسم سليماني وعدد من قادة الحشد الشعبي العراقي في غارة جوية بالقرب من مطار بغداد الجمعة الماضية.
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