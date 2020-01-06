زي المحل.. طريقة عمل طاجن سمك الفيليه فى الفرن.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الاثنين، خلال برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن سمك الفيليه فى الفرن.
وجاءت مقادير عمل طاجن سمك الفيليه فى الفرن كالتالي:
سمك فيليه شرائح
عصير طماطم
ملح لايت صود سولت
فلفل اسود
فلفل احمر وبصل مفرومين
ثوم وكزبرة خضراء مفرومين
حبهان وكزبرة مطحونة
ورق لورا مطحون
بصل وثوم بودر
زيت وزبدة
رشة سكر
وجاءت مقادير عمل طاجن سمك الفيليه فى الفرن كالتالي:
سمك فيليه شرائح
عصير طماطم
ملح لايت صود سولت
فلفل اسود
فلفل احمر وبصل مفرومين
ثوم وكزبرة خضراء مفرومين
حبهان وكزبرة مطحونة
ورق لورا مطحون
بصل وثوم بودر
زيت وزبدة
رشة سكر
ماء مغلي
لمعرفة طريقة عمل عمل طاجن سمك الفيليه فى الفرن بالتفصيل شاهدى الفيديو: