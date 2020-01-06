زي المحل.. طريقة عمل طاجن سمك الفيليه فى الفرن.. فيديو

ماء مغلي





قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الاثنين، خلال برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن سمك الفيليه فى الفرن.وجاءت مقادير عمل طاجن سمك الفيليه فى الفرن كالتالي:سمك فيليه شرائحعصير طماطمملح لايت صود سولتفلفل اسودفلفل احمر وبصل مفرومينثوم وكزبرة خضراء مفرومينحبهان وكزبرة مطحونةورق لورا مطحونبصل وثوم بودرزيت وزبدةرشة سكرلمعرفة طريقة عمل عمل طاجن سمك الفيليه فى الفرن بالتفصيل شاهدى الفيديو: