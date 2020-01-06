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سيارات

رينو لوجان بلاك أديشن logan black edition متاحة الآن في مصر

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:55 م
رينو لوجان بلاك اديشن
رينو لوجان بلاك اديشن logan black edition
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اشرف عطية
اعلنت شركة رينو في مصر أنه من اليوم متاح الحجز على الفئات الجديدة من logan black edition من خلال مراكز البيع الخاصة بها أو وكلائها المعتمدين في مصر وأكدت أن التسليم يأتي بأولوية الحجز وأن أول دفعة سيتم تسليمها في فترة من 3 الي 4 أسابيع حسب توفر الفئة واللون المطلوب.


وتتوفر السيارة رينو لوجان في السوق المصري حاليًا في 3 فئات تشمل :

E1 renault logan 2020 مانيوال 165 ألف جنيه

E1 renault logan 2020 أوتوماتيك 188 ألف جنيه

E2 renault logan 2020 مانيوال 177 ألف جنيه

E2 renault logan 2020 أوتوماتيك 199 ألف جنيه

أما الفئات الجديدة فتشمل :

E3 logan black edition أوتوماتيك 212 ألف جنيه

E3+ logan black edition 222 ألف جنيه.

وتتميز الفئة الأخيرة من السيارة رينو لوجان بلاك اديشن بـ عجلات ألومنيوم 16 بوصة وكاميرا خلفية ونظام NAV ميديا وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس ومعدل للراديو وUSB وبلوتووث وجي بي اس.
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