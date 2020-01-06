الأزهر: تنفيذ أولى فعاليات مبادرة بناء الإنسان بحلايب وشلاتين وأبوررماد

ينظم الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة مجموعة من الفعاليات والأنشطة، التي تسهم في تنمية الوعي لدى الناس ودعم قدرات الشباب ودعوتهم لتأهيل أنفسهم والحفاظ على فكرهم، وذلك من خلال مجموعة من الندوات التثقيفية والتوعوية التي ستنفذ فعالياتها في مختلف محافظات الجمهورية.



وأكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن اللجنة التنفيذية التي ستتولى إدارة وتنفيذ تلك الفعاليات عقدت مجموعة من اللقاءات لوضع خطة لتلك الفعاليات في أماكن متنوعة وتحديد المشاركين فيها والجمهور المستهدف لها.



وأضاف «عياد»، أنه من المقرر أن يبدأ الأزهر الشريف تنفيذ أولى فعاليات مبادرة "بناء الإنسان"، وذلك في مناطق حلايب وشلاتين وأبورماد، بمحافظة البحر الأحمر، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع طلاب المدارس والمعاهد، بالإضافة إلى المواطنين من قاطني تلك المناطق، فضلا عن تقديم مجموعة من المساعدات المختلفة للمستحقين على هامش تلك الفعاليات.



أوضح الأمين العام، أن المبادرة تستهدف تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية المتنوعة للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم، فضلا التواصل مع أسرهم على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية بشكل فعّال، من خلال مناقشة العديد من القضايا المهمة معهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، وتأهيلهم لتكوين شخصية أبناءهم وبناء مكوناتها العلمية والاجتماعية حتى يكونوا مواطنين صالحين يحققوا ذاتهم ويسهموا في تنمية وطنهم.



ومن المقرر ألا تقتصر تلك المبادرة على الجانب التوعوي فقط، وإنما تستهدف تقديم بعض المساعدات الإنسانية التي سيتم توزيعها على المستحقين في جميع قرى ومدن الجمهورية وخاصة الحدودية والنائية.