أحمد موسى يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد .. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة الي الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ قائلا: «كل عام وكل المصريين بخير كل سنة وكل مسلم ومسيحي بخير».



كما قدم موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والمذاع على فضائية «صدى البلد»، إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل الأخوة الأقباط، موضحا أنه يقدم حلقة خاصة عن عيد الميلاد.



وأشار موسى، إلى أنه سوف ينقل الاحتفالات على الهواء مباشرة من العاصمة الإدارية الجديدة.