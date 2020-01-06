انتخابات البيطريين 27 مارس وتلقى الطعون ضد المرشحين 9 يناير لمدة أسبوع

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقابة برئاسة د. البدرى ضيف وكيل مجلس النقابة وعضوية د.محمد القرش ، د. محمود عفيفى ، د. عبير موافى، محسن البوشى.



وأوضح الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، أن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين وافق فى اجتماعه اليوم على قبول طلبات الترشيح المقدمة والاستعانة بلجنة من مستشارى مجلس الدولة وتحديد يوم 27 مارس 2020 لإجراء انتخابات التجديد النصفي.



وقال العامرى انه تم تحديد الخميس 9 يناير الحالي لاستقبال الطعون ضد المتقدمين للترشح ويستمر قبول الطعون حتى 16 يناير، ويتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين بعد فرز الطعون.