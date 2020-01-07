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أخبار العالم

بعد مقتل قاسم سليماني.. هندوراس تعلن حزب الله منظمة إرهابية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
صنفت هندوراس، اليوم الثلاثاء، حزب الله اللبناني، منظمة إرهابية، بحسب ما ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الهندوراسي.

وتنضم هندوراس بذلك إلى عدد من الدول التي أعلنت تصنيف حزب الله اللبناني أو ذراعة السياسي كمنظمة إرهابية، وعلى رأسها بريطانيا، أمريكا، كندا، الارجنتين، استراليا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، برجواي، البحرين، الجامعة العربية.

ولم يقدم البيان الصادر عن الرئاسة أي تفرقة بين الجناح السياسي للحزب أو ذراعة العسكري.

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن مباركته لقرار هندوراس وقال: إن الخطوة مهمة للغاية في إطار الحرب العالمية على الإرهاب.
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