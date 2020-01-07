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فن

قتل دفاعا عن النفس| أول ظهور لزوج نانسي عجرم عقب الإفراج عنه

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:01 م
نانسى عجرم مع زوجها
نانسى عجرم مع زوجها فادى الهاشم
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نبيل العدوى
حرصت الإعلامية دارين شاهين على نشر أول صور للنجمة نانسى عجرم، وزوجها فادى هاشم، عقب الإفراج عنه.

وأيضا: 

وفى أول تعليق لها عن الحادث قالت النجمة نانسى عجرم: "بشكر كل اللى اطمنوا عليا واتصلوا عليا أنا بخير وأهم شىء عائلتى كويسة وبناتى كويسين الحمد الله".

المحامي غابي جرمانوس، وكيل فادي الهاشم، علق على الواقعة، قائلًا: أنها كانت دفاعا مشروعا غير قابل لأي نقاش، حيث إن الفيديو يوضح كيفية دخول الشخص الفيلا وإشهاره للمسدس، واتجاه السارق لغرفة الأطفال لكي يأخذ أحد الأطفال رهينة.

وعلقت الفنانة السورية كندة علوش على الواقعة، مؤكدة أن جنسية المتهم لا تعطي أي دلالة لأي شيء، وأنه لا ينبغي لوسائل الإعلام أن تستخدم جنسية المتهم للإشارة لأمور بعينها.

وكتبت عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: "لما يكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم، وقانونيًا ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه".

وتابعت: "أكيد الضرر الواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير بتمنى يتجاوزها بأسرع وقت، بس الفتنة خطر كبير ياريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثر وعي بصياغة الخبر".
قتل دفاعا عن النفس| أول ظهور لزوج نانسي عجرم عقب الإفراج عنه
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