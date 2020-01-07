بتهمة التحرش بطالبة.. حبس مدير مدرسة إعدادية بالدقهلية ٤ أيام

قررت نيابة منية النصر بالدقهلية حبس مدير مدرسة إعدادية مشتركة بمنية النصر ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بطالبة بنفس المدرسة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.









وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية قد تلقى أمس إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر بحضور “ف. ا.”، ٤٢ عاما صاحب مكتب مقاولات وبرفقته نجلته “ندى. ف. ا”، ١٥ عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي، عقب انتهاء اليوم الدراسي، الى مقر المركز وأبلغ بتضرره من المدعو "عرفات. م. ع. أ” ٥٧ عاما مدير المدرسة لقيامه باستدراج نجلته إلى مكتبه بحجة تسليمها الكتب الدراسية والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتقبيلها.









وعلل ولي الأمر عدم الإبلاغ في حينها أن نجلته لم تخطره إلا اليوم وتأكد من صحة ذلك، وبسؤال نجلة الشاكي أقرت بذلك المضمون.



