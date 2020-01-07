باحث: سياسة أردوغان كاذبة ويصرف الانتباه عن مشاكل تركيا المتفاقمة.. فيديو

قال محمد عز العرب الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عملية تحرير مصراتة في ليبيا من الميليشيات الإرهابية ستكون حاسمة للموقف في ليبيا.





وأضاف محمد عز العرب في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير "المذاع على قناة" صدى البلد، أن تركيا بها جيش يتخلله محاكمات ضباط، وهناك اعتداء كبير على حرية الرأي والتعبير.





وتابع محمد عز العرب: "سياسة أردوغان قائمة على الكذب ويريد ان يصرف الانتباه عن المشكلات الداخلية المتمثلة في انهيار قيمة الليرة والاقتصاد التركي وارتفاع نسبة التضخم وزيادة معدلات البطالة".





ولفت محمد عز العرب، إلى أن مصراتة قريبة من العاصمة وتعتبر عاصمة ثانية ومدخل للعاصمة طرابلس.



