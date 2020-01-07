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توك شو

باحث: سياسة أردوغان كاذبة ويصرف الانتباه عن مشاكل تركيا المتفاقمة.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:09 م
أردوغان
أردوغان
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هاني حسين
قال محمد عز العرب الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عملية تحرير مصراتة في ليبيا من الميليشيات الإرهابية ستكون حاسمة للموقف في ليبيا.

وأضاف محمد عز العرب في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير "المذاع على قناة" صدى البلد، أن تركيا بها جيش يتخلله محاكمات ضباط، وهناك اعتداء كبير على حرية الرأي والتعبير.

وتابع محمد عز العرب: "سياسة أردوغان قائمة على الكذب ويريد ان يصرف الانتباه عن المشكلات الداخلية المتمثلة في انهيار قيمة الليرة والاقتصاد التركي وارتفاع نسبة التضخم وزيادة معدلات البطالة".

ولفت محمد عز العرب، إلى أن مصراتة قريبة من العاصمة وتعتبر عاصمة ثانية ومدخل للعاصمة طرابلس.

وأكمل محمد عز العرب، أن سبب تأخير معركة مصراتة لتحريرها من الإرهابيين تواجد كثافات مدنية كثيرة والجيش يحاول أن يقلل حجم الخسائر نتيجة الدخول إلى مصراتة لتحريرها من المليشيات الإرهابية المسلحة".
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