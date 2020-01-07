AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غامبيا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالمغرب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:21 م
جانب من لقاء وزيري
جانب من لقاء وزيري خارجية المغرب وغامبيا
Advertisements
مـيـــــس رضـــــا
افتتحت جمهورية غامبيا،اليوم الثلاثاء، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة إحدى مدن صحراء المغرب.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،ونظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج مامادو تانغاوا، وسط احتفال تخلله عروض فنية موسيقية مغربية وغامبية .

ويأتي فتح القنصلية الغامبية بعد أن جمهورية جزر القمر الشهر الماضي وقبلها كوت ديفوار في يونيو الماضي قنصلية شرفية لها بمدينة العيون كبري مدن صحراء المغرب.

يذكر أن ناصر بوريطة وزير الخارجية افتتح رفقة محمد الأمين صيف وزير الخارجية في حكومة جزر القمر المتحدة، القنصلية العامة لدولة جزر القمر بمدينة العيون صباح الأربعاء فى الـ 18 ديسمبر 2019.
غامبيا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالمغرب
غامبيا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالمغرب
غامبيا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالمغرب
غامبيا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالمغرب
غامبيا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالمغرب
Advertisements

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يرفض عرضا خياليا لانتقال محمود علاء للدوري التركي.. تفاصيل

رأس مال كيم جونج أون.. سر الغرفة 39 في كوريا الشمالية التي يهابها العالم

بعد الغضب المصري.. نجم الأهلي يدافع عن محمد صلاح

مسرح مصر.. أشرف عبد الباقي يكتشف 40 نجما جديدا.. فيديو

مصدر بالكاف يكشف آخر تطورات حضور محمد صلاح لحفل أفضل لاعب إفريقي

الحكام يتراجعون عن تنظيم احتجاجية ضد مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد