غامبيا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالمغرب

افتتحت جمهورية غامبيا،اليوم الثلاثاء، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة إحدى مدن صحراء المغرب.



وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،ونظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج مامادو تانغاوا، وسط احتفال تخلله عروض فنية موسيقية مغربية وغامبية .



ويأتي فتح القنصلية الغامبية بعد أن جمهورية جزر القمر الشهر الماضي وقبلها كوت ديفوار في يونيو الماضي قنصلية شرفية لها بمدينة العيون كبري مدن صحراء المغرب.



يذكر أن ناصر بوريطة وزير الخارجية افتتح رفقة محمد الأمين صيف وزير الخارجية في حكومة جزر القمر المتحدة، القنصلية العامة لدولة جزر القمر بمدينة العيون صباح الأربعاء فى الـ 18 ديسمبر 2019.

