AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الادعاء الأمريكي يطالب بسجن مستشار ترامب لمدة 6 أشهر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:22 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
طالب ممثلو الادعاء الفيدرالي قاضيا بالحكم على مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق للأمن القومي، مايكل فلين بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب الكذب على عملاء اتحاديين بشأن اتصالاته مع دبلوماسي روسي قبل فترة قصيرة من تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب قناة "سب إن بي سي" الأمريكية، جاءت هذه التوصية كانقلاب حاد من قبل المدعين العامين، الذين طلبوا من قبل أن يحصل فلين على عقوبة بدون سجن تقديرًا لمساعدته الواسعة في "عدة تحقيقات جارية" بعد إقراره بالذنب في أواخر عام 2017.

في ملف القضية الجديد - الذي يأتي بعد مرور أكثر من عام على إحباط جلسة فلين الأصلية للنطق بالحكم، أشار ممثلو الادعاء إلى "الطبيعة الخطيرة" لجريمة الفريق المتقاعد بالجيش و "فشله الواضح في قبول المسؤولية" عن أفعاله.

كما اتهموه بمحاولة "إحباط جهود" المدعين العامين لإدانة أشخاص آخرين، برغم أنه ساعدهم في قضايا جنائية أخرى.

وتأتي التوصية الجديدة بعد أشهر من الجهود التي بذلها فلين ومحاموه للدفاع بشكل فعال عن إقراره بالذنب في القضية بحجة أن النيابة العامة حجبت الأدلة عنه ، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ضلل فلين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينها شهادة الزور.. توجيه 7 تهم لـ روجر ستون المقرب من ترامب

بعد تحقيقات العزل.. ترامب في ورطة أمام مجلس النواب بسبب الكذب على مولر

هجوم شرس.. ترامب يتهم FBI بمحاولة الانقلاب على الرئاسة

ترامب ينفي إرسال محاميه الشخصي في مهمة تتعلق بـ فضيحة أوكرانيا

نائب أمريكي بارز يقر بالذنب في قضية فساد

مافيا أردوغان وترامب.. لغة البيزنس تحكم علاقات أمريكا وتركيا

ترشيحاتنا

قتل دفاعا عن النفس| أول ظهور لزوج نانسي عجرم عقب الإفراج عنه

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

لبنى عسل: مش هيحصل حاجة خالص لو أخرنا اليوم الدراسي ساعة لبرودة الجو الشديدة.. فيديو

رسميًا .. الاتحاد المصري لكرة القدم يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019

خسائر قوية لـ محمد صلاح | ماذا يعنى تتويج مانى بأفضل لاعب إفريقي 2019

رسميًا .. يوسف بلايلي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت