AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:47 ص
تحت شعار «معًا من
تحت شعار «معًا من أجل مصر».. مؤتمر حزب الغد بالشرقية
Advertisements
أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي
وجّه اللواء أشرف جيرة الله، نائب رئيس حزب الغد الشكر للمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والربان عمر المختار صميدة وكافة المشاركين في المؤتمر الأكبر لدعم الرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب ودحر الفتن، تحت شعار «معًا من أجل مصر».

وقال اللواء أشرف جيرة الله، نائب رئيس حزب «الغد» خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه الحزب بالشرقية إن الشعب المصري والأحزاب السياسية والقبائل العربية خط دفاع خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدفاع عن الدولة المصرية، ضد الفتن والشائعات التي تبثها الدول المعادية.

وأكد «جيرة الله» أن ما يحدث داخل الأراضي العربية الليبية هو صراع بين الهوية العربية ممثلًا عنها مجلس النواب الليبي، والجيش العربي الوطني الليبي، وعلى الجانب الآخر فايز السراج، هذا العميل التركي الذي يعمل لصالح أردوغان العميل التركي، فلابد من تكاتف جموع الشعب المصري خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب الذي يطل برأسه على الدول العربية، والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأوضح «جيرة الله» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها وسيظل يقولها في كل لقاءاته، إن من يفكر في المساس بأمن مصر والوطن العربي سيرى ما لا يرضيه، مؤكدًا أن الجيش المصري والشرطة المصرية سيظلان حصنًا ودرعًا للدفاع عن الشعب المصري والدول العربية.
في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور
في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور
في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور
في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور
في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور
في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور
في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور
في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور
في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | كاف يعلن تفوق ماني على صلاح بفارق 152 صوتاً.. عضو بمجلس الأهلي يستفز الزملكاوية

سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

قتل دفاعا عن النفس| أول ظهور لزوج نانسي عجرم عقب الإفراج عنه

بعد تقدم الجيش الليبي باتجاه طرابلس.. تركيا ترجع إلى الخلف: نريد وقف إطلاق النار

تفاصيل اللقاء السري بين خيرت الشاطر وقاسم سليماني لتشكيل الحرس الثوري في مصر

رأس مال كيم جونج أون.. سر الغرفة 39 في كوريا الشمالية التي يهابها العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت