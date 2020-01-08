في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. نائب الغد: الأحزاب خط دفاع وراء السيسي لمواجهة الإرهاب.. صور

وجّه اللواء أشرف جيرة الله، نائب رئيس حزب الغد الشكر للمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والربان عمر المختار صميدة وكافة المشاركين في المؤتمر الأكبر لدعم الرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب ودحر الفتن، تحت شعار «معًا من أجل مصر».





وقال اللواء أشرف جيرة الله، نائب رئيس حزب «الغد» خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه الحزب بالشرقية إن الشعب المصري والأحزاب السياسية والقبائل العربية خط دفاع خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدفاع عن الدولة المصرية، ضد الفتن والشائعات التي تبثها الدول المعادية.





وأكد «جيرة الله» أن ما يحدث داخل الأراضي العربية الليبية هو صراع بين الهوية العربية ممثلًا عنها مجلس النواب الليبي، والجيش العربي الوطني الليبي، وعلى الجانب الآخر فايز السراج، هذا العميل التركي الذي يعمل لصالح أردوغان العميل التركي، فلابد من تكاتف جموع الشعب المصري خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب الذي يطل برأسه على الدول العربية، والحفاظ على استقرار المنطقة.



