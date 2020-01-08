البنتاجون: إيران استهدفت قاعدتين عسكريتين بهما قوات أمريكية في العراق

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن الصواريخ التي سقطت على قواعد عسكرية بالعراق، انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.





وأكدت الوزارة، أن الهجمات الإيرانية، استهدفت قاعدتين عسكريتين، تضم قوات أمريكية في العراق.





وأوضحت، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة، والدفاع عنهم.





وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق





وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالعراق.





وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.





وأكدت وسائل إعلامية سقوط أكثر من 10 صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.



