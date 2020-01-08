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أخبار العالم

تهديدات إيرانية: حزب الله جاهز لقصف إسرائيل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
أكدت وسائل إعلام إيرانية، أن حزب الله في لبنان جاهزً لضرب إسرائيل بشدة؛ في حال ردت الولايات المتحدة الأمريكية على الهجوم الإيراني.

من جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق.

فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالعراق.
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