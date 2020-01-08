إيران: لن نتوقف حتى يسحب ترامب قواته بالكامل من المنطقة

نقلت قناة "العالم" الإيرانية، عن قائد بالحرس الثوري الإيراني، قوله: إن الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق؛ مجرد خطوة أولى.





وأضاف: "لن نترك الأمريكيين، وينبغي على ترامب التفكير في قواته وعدم تركهم خارج البلاد تحت نيراننا".





وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا"؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس. في عملية سميت باسم "عملية الشهيد سليماني".





وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال بيان الحرس الثوري: "نحذر الشيطان الأكبر، النظام الأمريكي الشرير والمتغطرس، من أن أي تداعيات أو تجاوزات أو أي تحرك آخر للرد؛ ستواجه باستجابة أكثر إيلاما وسحقًا".





وأكد البيان أن إيران لا تفرق بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني بأي حال من الأحوال؛ ما يشير إلى اتهام طهران إسرائيل بالضلوع في مقتل سليماني.





ووجه البيان، دعوة، إلى الشعب الأمريكي؛ لمطالبة قواته بالانسحاب من المنطقة؛ لمنع وقوع المزيد من الإصابات وعدم السماح بتهديد حياة جيشها.





من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.





وأضافت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.





وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.





وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.



