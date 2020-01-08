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أخبار العالم

بعد قصف القواعد الأمريكية.. الفلبين تأمر بإجلاء إلزامي لمواطنيها من العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:29 ص
صدى البلد
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وكالات
أمرت الفلبين بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق وذلك بعد الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية هناك، وفقا لوكالة "رويترز".

يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
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