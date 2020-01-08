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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2020 في البنوك

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم، الأربعاء 8 يناير 2020، شهدت استقرارا نسبيا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار في بنوك:"البركة، الكويت الوطني، المشرق، عودة، المصري الخليجي" 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، وفي بنوك:"الاسكندرية، ومصر" 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.
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