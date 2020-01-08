فرحة بين أهالي الجيزة بعد ترشح «أبو العينين» لانتخابات مجلس النواب

سادت حالة من الفرحة والسعادة أهالي محافظة الجيزة وذلك بعد تقدم رجل الصناعة محمد أبو العينين بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة نزولاً على رغبة الأهالي، وكذلك قرار تعيين "أبو العينين" نائبًا لرئيس حزب "مستقبل وطن".





وكان "أبو العينين" قد تعرض لضغوط كبيرة من أهالي الجيزة المخلصين خلال الأيام الماضية والذين ذهبوا إلى منزله، واجتمعوا معه لإقناعه بالترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة بعد خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي لوفاته .





وضم الإجتماع عددًا كبيرًا من أهالي دائرة الجيزة وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وعمد الكثيرون على تشجيع "أبو العينين" لخوض انتخابات النواب نظرًا لخبرته الطويلة فى الحياة النيابية، وكذلك ارتباطه بأهل دائرته.. وأكد الأهالي رغبتهم واحتياجهم لمن يمثلهم بقوة بالنواب وأن أبو العينين أكثر من يعلم مشاكل دائرة الجيزة وارتباطا وقربا لأهل دائرته طوال السنوات الماضية.





وأمام إصرار ورغبة الأهالي بدائرة الجيزة قرر "أبو العينين" الترشح للانتخابات التكميلية للنواب تلبية لعائلات وأهالي الجيزة ومؤيديه، ووعدهم ببذل الجهود وكل ما يملكه من عرق لإيجاد حلول سريعة لمشاكل أهالي الجيزة المخلصين.





تحية تقدير لأهالي الجيزة :





وتقدّم رجل الصناعة أبو العينين بالتحية والتقدير لأهالي الجيزة على تلك الروح والمشاعر، وأكد أنه كان قد اتخذ منذ سنوات قرارًا بالإبتعاد عن معترك الحياة السياسية والبرلمانية، وركز بشكل قوي فى الصناعة وكيفية مساعدة مصر على النهوض كدولة صناعية كبرى ، وكذلك كشف حقيقة ما يحدث فى مصر بالخارج وما تحاول الجماعة الإرهابية وعناصرها تدبيره من مؤامرات لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها ومؤسساتها، وذلك بحكم ما يمتلكه من علاقات خارجية قوية بصانعي القرار، ورئاسته الشرفية للبرلمان الأورومتوسطي.





وأضاف أبو العينين أنه كان رافضا للترشح لانتخابات النواب ولكنه واجه الكثير من الضغوط من أهالي الجيزة ومحبيه ، والذين اجتمعوا معه عدة مرات لإثنائه عن قراره، وأوضح أنه أمام ذلك الحب والإصرار من أبناء الجيزة المخلصين الذين يعرفون قيمة الشرف والوفاء، وأمام رغبتهم الجارفة التي شعر بها لم يستطيع أن يرفض طلبهم .. قائلا " أنا واحد منهم" .





إضافة كبيرة لحزب "مستقبل وطن" :





ويخوض رجل الصناعة محمد أبو العينين الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة تحت مظلة حزب "مستقبل وطن" وذلك بعد تعيينه نائبا لرئيس الحزب لشئون المجالس النيابة .





حيث أكد عصام هلال أمين تنظيم حزب "مستقبل وطن" أن الحزب له شرف كبير أن ينضم أبو العينين لهم، مشيرا إلى أنهم بصدد حملة انتخابية كبيرة لدعم مرشح الحزب، وأن وجود أبو العينين فى حزب "مستقبل وطن" إضافة كبيرة للشارع الجيزاوي خاصة أن تاريخ أبو العينين فى الشارع معروف منذ سنوات طويلة، وأن أبو العينين سيبدأ العمل مع الحزب فور إغلاق باب الترشح .





تاريخ سياسي وبرلماني :





ويعتبر رجل الصناعة محمد أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلي 2011، ورئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية .





وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري .. وغيرها.





أنتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتي 2011 .





كرّمته الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018 .





بعد ثورة 30 يونيو 2013 التقي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الأنجليزية والفرنسية وشرح حقيقة الموقف فى 30 يونيو، وبعد اللقاء خرج بان كي مون وأعلن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري .





كما أنشأ في 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة، والتي تدعم أنشطة محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوي التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة، وتعتبر أول وأكبر المساهمين فى إنشاء مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال .





جوائز عالمية :





فاز أبو العينين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا بأرفع الجوائز العالمية فى الصناعة والسياسة، منها جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل صانع على مستوي القارة السمراء عام 2018، وهو المصري الوحيد التي حصل عليها، كما منحته اليابان جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية 2005.



