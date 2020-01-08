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توك شو

واست عائلة القتيل | نانسي عجرم تكشف حالة زوجها النفسية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:14 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة نانسي عجرم، عن آخر تطورات قضية زوجها فادي عقب حادث الهجوم المسلح الذي تصدى له مؤخرا.

وقالت نانسي عجرم خلال تصريحات لبرنامج «MBC Trending» إن زوجها فادي تعرض لوعكة صحية ونفسية بسبب الحادث الأخير، مضيفة: «زوجي فادي نفسيا تعبان مثلنا كلنا بسبب الحادث».

وأَضافت نانسي عجرم خلال أنه لا أحد يتمنى ما حدث ولكن هذا حدث، خاصة أن بناتها كن موجودات أثناء الهجوم وسمعن كل ما حدث.

ووجهت نانسي عجرم رسالة إلى أهل السارق: باسمي وباسم كل عائلتي أعزي أهله وزوجته، ونحن لا نتمنى ان نصل لما وصلنا له ولكن شاءت الظروف هكذا، خاصة أنه تعدى على حرمة بيت به أطفال دون سبب وهذا كان التصرف الوحيد».
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