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مرأة

ماذا يحدث لـ الجنين عند تناول الأم المشمش؟

الخميس 09/يناير/2020 - 11:30 ص
ماذا يحدث لـ الجنين
ماذا يحدث لـ الجنين عند تناول الأم المشمش؟
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نهى هجرس
يعد المشمش من أفضل الفواكه للأم فهو يحتوى على العديد من الفوائد التى يحتاج إليها الجسم، ولذلك يفضل للأم الحامل تناوله بشكل متكرر.

ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أهم فوائد تناول المشمش.

- يقى تناول المشمش من الإصابة بمرض سكر الحمل، وذلك لأنه يحافظ على نسبة السكر بمعدله الطبيعي في الدم.

- يحتوى المشمش على نسب عالية من المعادن الضرورية لنمو الجنين، وصحة الأم مثل: البوتاسيوم، والسيليكون، والكالسيوم.

- يقوم المشمش بحمايةالجسم من الإصابة بمرض الأنيميا أي فقر الدم، وذلك لاحتوائها على الكوبالت، والنحاس.

- يساعد تناول المشمش على الحماية من التعرض إلى مشاكل الحمل مثل: الإمساك، والبواسير، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

- يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تمد الجسم بالطاقة مثل الفسفور والحديد.

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