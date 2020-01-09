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رياضة

الجبلاية تحصل على موافقة الأمن لإقامة لقاء مصر والمغرب للسيدات بـ بتروسبورت

الخميس 09/يناير/2020 - 03:29 م
منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات
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يسرى غازى
حصل الاتحاد المصري لكرة القدم علي الموافقات الأمنية الخاصة بإقامة مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة في مواجهة منتخب المغرب علي ملعب بتروسبورت يوم الجمعة 17 يناير الجاري، في الثانية والنصف ظهرا في مباراة الذهاب ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت الموافقة الأمنية بحضور 1000 متفرج لمؤازرة منتخبنا الوطني في أولي مبارياته في مشوار حلم كاس العالم.

وأرسل اتحاد الكرة فاكس لاتحاد المغرب يفيد بموعد ومكان اللقاء علي أن يحدد الجانب المغربي موعد الوصول للقاهرة.

ويدخل المنتخب الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف معسكر مغلق يوم السبت المقبل استعدادا للقاء ويضم نادين غازي ومروة طلعت وايمان حسن وبسمة محمد وامل ناصر والهام هاني ويارا ياسر وفرح سمير وحبيبة خالد وهنا وجيه واسراء فرج وشروق ابراهيم وندي ابراهيم وندا عماد وهدي شكري وسلينا صاروفيم واميرة محمد وملك تامر ونادية رمضان وليلي سيف وليلي شريف ودانا كريم ورنا هشام ونادين الشافعي.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم جزائري بقيادة لمياء عثمان حكم ساحة وفريال اسمي مساعد أول وحنان الغالي مساعد ثاني ومحجوبة مصطفى حكم رابع.

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