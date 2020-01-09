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أخبار العالم

مسئول أمريكي يحرج إيران ويكشف كيف علمت واشنطن مسبقا بالهجمات الصاروخية

الخميس 09/يناير/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال مسئول أمريكي لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن الولايات المتحدة كانت على علم مبكر بالهجوم الإيراني على القواعد العسكرية في العراق، فجر الأربعاء الماضي.

ونقلت الشبكة عن المصدر الذي لم تذكر اسمه قوله إن "الجيش والمخابرات الأمريكية كان لديهم تحذير مبكر بواسطة التكنولوجيا المتقدمة من أن إيران أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى، نحو قاعدة عين الأسد وأربيل، وأن الأقمار الصناعية التابعة للاستخبارات الأمريكية التقطت الإشارات الأولى لبصمة حرارية مع إطلاق الصواريخ، ثم بدأ محللو الاستخبارات سريعا في استخدام تلك المعلومات للبدء في تحديد نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه ووقت تحليقه ومداه ومساره المحتمل".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وضعت تقديرات أشارت إلى أن الأهداف المحتملة للهجمات هي قاعدة عين الأسد وأربيل، وتمكنت من تحذير القوات الأمريكية في العراق للوصول إلى مواقع آمنة.

ولفت المصدر إلى أن الأقمار الصناعية الأمريكية كانت ترصد مواقع الصواريخ الباليستية داخل إيران لعدة أيام، ورصدت علامات على تزويد صواريخ بالوقود السائل، مما أدى أيضا إلى تحذير من إطلاقات محتملة قادمة، مشيرا إلى أن طائرة تجسس أمريكية، خارج المجال الجوي الإيراني، قدمت أيضا معلومات استخباراتية إلكترونية تم جمعها من داخل إيران، بما في ذلك اتصالات تم اعتراضها.

وقال المصدر إن كل هذه المعلومات، التي أدت إلى القدرة على تحذير القوات الأمريكية، كانت منفصلة عن التحذير الذي قدمته الحكومة العراقية للولايات المتحدة".

وشنت إيران هجمة صاروخية على القواعد الأمريكية في العراق على خلفية اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، من خلال ضربة نفذتها طائرة مسيرة.
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