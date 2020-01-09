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سيارات

بأقل من 140 ألف جنيه.. سيارات أتوماتيك موديلات آخر 4 سنوات

الخميس 09/يناير/2020 - 05:25 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
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قسم السيارات
اخبار السيارات، عالم مليء بالأسرار والتطورات، ويحرص الملايين في كافة أنحاء العالم على متابعة عالم السيارات واسعار السيارات وسوق السيارات المستعملة، وكل ما هو خاص بصيانة السيارات وآخر الطرازات الحديثة في هذا العالم الكبير.

ونعرض خلال السطور التالية سيارات اسعار سيارات أتوماتيك موديلات آخر 4 سنوات بسعر أقل من 140 ألف جنيه؟، وهي الشريحة لأكثر رواجا في سوق السيارات المستعملة وهي كالتالي:

1-
هيونداي جراند i10 موديل 2017 (135- 140) ألف جنيه

(باور- زجاج كهرباء- مقاعد جلد)

2-
رينو لوجان 2016 (125 -135) ألف جنيه

(نظام فرامل ABS- وسائد هوائية- تنبيه / نظام مضاد للسرقة- بلوتوث- EBD- فوانيس شبورة- مقاعد جلد).

3-
لانسر أتراج 2015 (130-140) ألف جنيه
١٣٠٠سي سي- سيدان

4-
شانجان بيني ميني 2016 (85-95) ألف جنيه

(نظام فرامل ABS- وسائد هوائية- تنبيه / نظام مضاد للسرقة- بلوتوث- EBD- فوانيس شبورة- مقاعد جلد).

5-
بي واي دي F 3موديل 2015 من (120- 135) ألف جنيه

(باور- زجاج كهرباء)

6-
شيري إنفي موديل 2017 (120- 130) ألف جنيه
(باور- زجاج كهرباء)

7-
جيلي أكس بانديو موديل 2015 (90-100) ألف جنيه

(نظام فرامل ABS– فوانيس شبورة).
بأقل من 140 ألف جنيه.. سيارات أتوماتيك موديلات آخر 4 سنوات
بأقل من 140 ألف جنيه.. سيارات أتوماتيك موديلات آخر 4 سنوات
بأقل من 140 ألف جنيه.. سيارات أتوماتيك موديلات آخر 4 سنوات
بأقل من 140 ألف جنيه.. سيارات أتوماتيك موديلات آخر 4 سنوات
بأقل من 140 ألف جنيه.. سيارات أتوماتيك موديلات آخر 4 سنوات
بأقل من 140 ألف جنيه.. سيارات أتوماتيك موديلات آخر 4 سنوات
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