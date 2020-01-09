مختار مختار يدخل دائرة الترشيحات لقيادة سموحة خلفا لـ حسام حسن

فتح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر المفاوضات مع مختار مختار المدير الفني الحالي للإنتاج الحربي من أجل تولي قيادة الفريق خلفا لـ التوأم حسام وإبراهيم حسن.



وتحرك مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر للبحث عن جهاز فني جديد للفريق الأول لكرة القدم لخلافة جهاز حسام حسن الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق.



وبات التوأم قريبين من الرحيل عن الجهاز الفني لسموحة، كما قام حسن بإخطار لاعبي سموحة أن مباراة حرس الحدود المقبلة ستكون الأخيرة للجهاز الفني الحالي.



وعلم صدى البلد من مصدر مطلع داخل الفريق السكندري " رافضا ذكر اسمه"، أن مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي الأقرب لخلافة العميد فى النادي السكندري عقب مباراة حرس الحدود فى الدوري الممتاز المقرر لها يوم الأحد المقبل.



الجدير بالذكر أن خالد مسؤولي نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة قبل قليل مع خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك من أجل تولي قيادة الفريق .



ولعب سموحة تحت قيادة حسام حسن 12 مباراة فاز فى خمس مباريات وتعادل في أربعة لقاءات وهزم فى ثلاثة كان آخرها أمام وادي دجلة .

