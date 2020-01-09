بكري: مناورات القوات المسلحة في المتوسط رسالة ردع لكل من يحاول المساس بأمننا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلس الأمن القومي اجتمع مؤخرا برئاسة الرئيس السيسي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.



وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد مسبقا أن حكومة الوفاق وقعت في قبضة المليشيات الإرهابية، كما أكد أن مصر ضد التدخل الخارجي في ليبيا.



وتابع مصطفى بكري: "الرئيس السيسي أجرى اتصالات بقادة الدول الكبرى للتحذير من مخاطر الأوضاع التي تشهدها ليبيا وانعكاساتها على العالم".



وأكمل مصطفى بكري: "القوات المسلحة المصرية أجرت مناورات بحرية في شرق المتوسط وتعتبر رسالة ردع لكل من يحاول المساس بأمن مصر".



وأردف مصطفى بكري: "مصر تدعم الشرعية في ليبيا الممثلة في مجلس النواب والجيش الوطني، وتستند إلى القانون الدولي في أي تحرك تقوم به".

