رضا عبدالعال لـ صدى البلد: تمنيت فوز طارق حامد بالأفضل وعملت بلوك لهؤلاء

كشف رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق والمدير الفني لفريق بلدية المحلة الحالي، عن موقفه من كل من دعم ساديو ماني وأساء من موقف محمد صلاح، وتمنى فوز طارق حامد بجائزة أفضل لاعب محلي في افريقيا.



وأضاف عبد العال خلال حواره لـ موقع صدى البلد أنه، سعيد للغاية بفوز الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد في إفريقيا لعام 2019، وأنها الجائزة الوحيدة التي فازت بها مصر في هذا الحفل.



وقال عبد العال: "إنه تمنى أن يفوز طارق حامد بجائزة أفضل لاعب محلي، على يوسف البلايلي".



وانفعل عبد العال بسبب موقف بعض الجماهير والنقاد الذين شاهد رأيهم على مواقع التواصل الإجتماعي، يقولون: "مبروك ماني الفوز بجائزة الأفضل حقًا أنت الأفضل"، أين وطنيتكم وأين انتمائكم لمحمد صلاح مشرف القارة بالكامل".



وشدد عبد العال: عملت لكل اللي بيدعم ماني عندي ع الفيسبوك بلوك.



جدير بالذكر أن طارق حامد كان ضمن المرشحين للفوز بأفضل لاعب محلي في افريقيا لعام 2019، مع يوسف البلايلي، أنيس البدري.



وأيضًا محمد صلاح كان ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مع رياض محرز، ساديو ماني، التي فاز بها الأخير لعام 2019.