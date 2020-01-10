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فن

بعد انفصالها عن طارق العريان .. أصالة تطمئن جمهورها: أنا قوية

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:48 ص
اصالة
اصالة
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مصطفى كرم
علقت الفنانة السورية أصالة على مساندة جماهيره وأصدقائها لها بعد إعلانها خبر انفصالها عن المنتج طارق العريان الأحد الماضي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وغردت أصالة عبر تويتر قائلة "‏كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم شكرًا لكلّ قلب احتواني ، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ ، أو منّ أجلي ،وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسوره، ولست ضعيفة أنا قويّة ، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي ، لمّ تنطفئ في عيني الحياة ، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر تويتر والتي جاءت بين" ‏‎شامخةٌ دائمًا وأبدًا" و" ‏‎‎جميله اوى اصاله صوت الجبل العشق اصاله" و" ‏‎حبيبة قلبي الله يسعدك وكل الخير لك" و" ‏‎شكرًا لك أنتي على جمال صوتك شكرًا لـ احساسك بس ثاني مره لا تطلعي فينا هيك عيونك حلوين اسم الله".

يذكر أن أصالة أعلنت، انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وكتبت عبر إنستجرام: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".
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