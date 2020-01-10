شيكو يلتقط سيلفي مع الجمهور بعد عرض مسرحيته عطل فني بالسعودية

حرص الفنان شيكو على التقاط صورة سيلفي من أمام مسرح "بكر الشدي" من منطقة البوليفارد في العاصمة السعودية الرياض، مع جمهوره بعد عرض مسرحيته "عطل فني" ضمن فعاليات موسم الرياض ، حيث نشر الصوة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".



وعلق شيكو علي الصورة :" سيلفي مع أول جمهور شاف المسرحية و شافنا علي المسرح عموما".



"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.