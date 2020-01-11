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محافظات

مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن مدينة طيبة الجديدة بالأقصر

السبت 11/يناير/2020 - 09:00 ص
مدن المستقبل في مصر..
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن مدينة طيبة الجديدة
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شمس يونس
مدينة طيبة الجديدة من المدن الجديدة التابعة لمحافظة الأقصر.

وفيما يلى نعرض 20 معلومة عن هذه المدينة المتميزة:

تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 198 لسنة 2000.

أول مدينة بالأقصر تحصل على تلك الشهادة العالمية "الأيزو" فى مجال الصحة والسلامة ومجال إدارة نظم الجودة.

تقع مدينة طيبة الجديدة بالأقصر على بعد 14 كم من شمال شرق المدينة، وعلى بعد 10 كم من مطار الأقصر الدولي.

المدينة من مدن الجيل الثالث في مصر يبلغ عدد السكان في المدينة حاليًا 238,000 نسمة.

تبلغ المساحة الكلية للمدينة 9496 فدانا منها 4050 فدانا.

المدينة بها 62 مبنى خدميا عبارة عن وحدات إدارية وحديقة على أعلى مستوى ومركز شباب ووحدات صحية ومحلات تجارية وكنيسة كاثوليكية وكليات طب وصيدلة الأزهر ومنطقة رياضية.

بها أول فرع للنادى الأهلى فى الصعيد.

تم الانتهاء من تنفيذ مبنى إدارة المرور على مساحة 9 أفدنة

تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 فدان لإقامة جامعة الأقصر بمنطقة التوسعات بالمدينة.

تم تخصيص مبنى لكلية الطب لصالح جامعة الأقصر بالحي السكني الثالث.

تم تخصيص مبنى لكلية الهندسة لصالح جامعة الأقصر بالحي السكني الثالث.

تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4563 م2 لإنشاء منطقة لوجيستية.

يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة طيبة الجديدة: 2.3 مليار جنيه منقسمة، قطاع الإسكان 935 مليون جنيه، وقطاع الخدمات 320 مليون جنيه، وقطاع الزراعة 22 مليون جنيه، وقطاع المرافق 992 مليون جنيه.

إجمالي الوحدات السكنية بالمدينة 7750 وحدة سكنية تم تنفيذها بمعرفة جهاز مدينة طيبة الجديدة.

يوجد بالمدينة وحدات إسكان شباب ومستقبل 1538 وحدة ووحدات إسكان اقتصادي 240 وحدة ووحدات إسكان حر 200 وحدة ووحدات إسكان قومي 324 وحدة و5496 وحدة اسكان إجتماعي.

ينفذ بالمدينة محطة مياه مدمجة سعة 2.4 ألف متر مكعب فى اليوم لتغذية المدينة فى المرحلة العاجلة.

بها محطة تنقية مياه للشرب بطاقة 35 ألف متر مكعب فى اليوم.

بها محطة صرف صحى معالجة بسعة 9 آلاف متر مكعب يوميًا.

بها محطة محولات كهرباء بطاقة 50 م.ف.أ، وشبكة كهرباء بطول 750.74 كيلومتر.

بها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان.

مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن مدينة طيبة الجديدة بالأقصر
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن مدينة طيبة الجديدة بالأقصر
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن مدينة طيبة الجديدة بالأقصر
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن مدينة طيبة الجديدة بالأقصر
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