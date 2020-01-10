AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة الهجرة وأعضاء مبادرة تواصل لإقامة مدينة طبية عالمية

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:28 ص
لدكتور مصطفى مدبولي
لدكتور مصطفى مدبولي
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء مبادرة "تواصل" التي تضم مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الخارج، وذلك لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر، يشرف عليها مجموعة أطباء مصريون يعملون في دول مختلفة حول العالم، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الخدمة الطبية والعلاجية التي تستهدفها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وجعل مصر واجهة علاجية عالمية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم. 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات والتيسيرات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولي اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد في وطنهم، مشيدًا بمهارة وكفاءة الطبيب المصري التي ساهمت في عمله بكبريات المؤسسات الطبية حول العالم. كما وجّه الشكر لاعضاء مبادرة "تواصل" لحرصهم على نقل خبراتهم الطبية والعلمية إلى مصر.

وخلال الاجتماع، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن أعضاء مبادرة "تواصل" التقوا المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية في مصر، مؤكدة أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أمر ضروري وحتمي، حيث إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمميزات النسبية للاستثمار في ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات فى مجالي الاستثمار والتنمية لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسئولين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.

من جانبه، قال الدكتور عادل مرسي، زميل كلية الجراحين الملكية الاسترالية، إن مجموعة "تواصل" تضم 500 طبيب مصري من أنحاء العالم، وأنهم حريصون على نقل الخبرات التي اكتسبوها في الخارج إلى مصر من خلال إنشاء صرح طبي عالمي، معربا عن سعادته لما لمسه من تعاون من المسئولين المصريين. 

وقدم عرضًا تضمن مقترحا للمشروع الذي يحتوي على مستشفيين، أحدهما عام، والآخر خاص لجميع التخصصات الطبية، لتكون نموذجًا متطورًا ذات خصائص حديثة، تعتمد على استقدام خبراء وأطباء أجانب من أستراليا، وآخرين مصريين سيتولون مهمة إدارة المستشفى، ونقل هذه الخبرات للعنصر المصري العامل بهذا الصرح، إضافة إلى إنشاء أكاديمية طبية متطورة تهدف لتخريج أطباء ذوى كفاءة عالية، فضلًا عن مركز أبحاث طبية. 

وأضاف أن المشروع سيمثل مساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية، من خلال تبادل الخبرات العميقة لدى الخبراء الأجانب والمصريين القادمين من الخارج مع مختلف الأطباء المصريين بالداخل، مؤكدًا أن من أهداف المشروع أيضا التركيز على منظومة التمريض من خلال العمل على تطوير ما يشوبها من نقاط ضعف، من خلال إنشاء معهد تمريض لتخريج ممرضات على مستوى عالمي.

كما أشار إلى أن المشروع يحمل عددًا من الأهداف الأخرى التي تمثل أبعادًا إيجابية خلال الفترة المقبلة، على رأسها تنشيط السياحة العلاجية، كما ستكون مصر قبلة علاجية لمختلف دول أفريقيا والدول المجاورة، فضلًا عن ضمان التكافل الاجتماعي خلال العلاج في هذا الصرح الطبي، حيث إن عوائد المستشفى الخاص ستكون الممول لعمل المستشفى العام الذي سيعمل بالجودة نفسها، كما أنه سيسهم في توفير مزيد من فرص العمل.

وفي ختام اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تدعم هذه المشروعات المهمة، خاصة فى قطاع الصحة، معربا عن ضرورة أن يتم إعداد جميع الدراسات المتخصصة للمشروع، وكذا توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، لضمان نجاحه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول مبادرة الرئيس «مراكب النجاة»

الهجرة في 2019.. استكمال سلسلة مصر تستطيع ومبادرة إحياء الجذور وإطلاق أول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج وختام العام بـ مراكب النجاة

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

رئيس الوزراء يناقش مع رئيس هيئة الاستثمار طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة

مدبولي يبحث 4 مشروعات استثمارية كبرى تنفذ قريبا .. جولة لكبار المستثمرين الخليجيين بالعاصمة الإدارية لاستعراض الفرص الاستثمارية .. وإطار زمني محدد للتنفيذ شرط الحصول على قطع أراض لهذه المشروعات

رئيس الوزراء يوافق على طلبات للمستثمرين بإقامة مشروعات جديدة

ترشيحاتنا

ملخص مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في السوبر الإسباني .. فيديو

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

مشهد مروع.. حريق يلتهم برجا تحت الإنشاء في السعودية.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10- 1- 2020 والقنوات الناقلة

حكاية فتاة المرج .. أرادت استبدال الكوتشي فكانت النتيجة وفاة شقيق زوجها .. المتهم سدد له 3 طعنات نافذة والمجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة على باب المستشفى

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. 20 مكافأة ربانية

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس غدا السبت.. فيديو

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أجواء أوروبية على أرض مصرية..سانت كاترين ترتدي الثوب الأبيض والثلج يغطي المدينة

مش بالسن.. 20 صورة تكشف عن إطلالات سميرة سعيد الشبابية.. صور