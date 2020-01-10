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فن

هلبس سماعتي وأسمع مزيكتي.. رشا مهدي تشارك جمهورها لحظاتها الشتوية

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت رشا مهدي صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رشا في الصورة وهي تعيش أجواء الشتاء في طقس جليدي مرتدية سماعة أذن وعلقت قائلة:"هلبس سماعتي و اسمع مزيكتي".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها على انستجرام، ونالت العديد من التعليقات.

يذكر أن رشا مهدى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "اطمنى" والذى تتعاون فيه مع المخرج أحمد يسرى لأول مرة، وينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة حيث يتكون من 60 حلقة.
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